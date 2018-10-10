«مئة عام» لوحات فنية لمدينة القدس بين زمانين

المصدر: رام الله (الضفة الغربية) - رويترز

يتيح معرض «مئة عام» لزواره الاطلاع على واقع مدينة القدس كيف كانت قبل مئة عام، عبر دمج صور فوتوغرافية قديمة وأخرى حديثة بطريقة فنية، وقال الفنان الفلسطيني جاك برسكيان خلال افتتاح معرضه في قاعة المركز الثقافي الفرنسي الألماني في رام الله: «حصلت على مجموعة الصور القديمة لمدينة القدس من مكتبة الكونغرس التي تعود لفريق مصورين أميركيين التقطت قبل مئة عام».

وأضاف: «بحثت عن المكان الذي تم التقاط بعض الصور منه وحاولت أن آخذ الصورة نفسها وأطابق الصور»، وأوضح برسكيان أنه «من خلال المطابقة والمقارنة بين الماضي والحاضر يمكن معرفة التغييرات التي شهدتها المدينة. ما الذي اختفى منها وما بقي قائماً إلى يومنا هذا». ويأتي المعرض ضمن سلسلة معارض وفعاليات (قلنديا الدولي 2018) في نسخته الرابعة لهذا العام تحت شعار (تضامن).