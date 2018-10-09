عبدالله الطيب.. شخصية معرض الخرطوم للكتاب

المصدر: الخرطوم - رويترز

يحتفي معرض الخرطوم الدولي للكتاب في دورته الـ14 التي تنطلق الأسبوع المقبل، بالباحث والناقد السوداني عبدالله الطيب (1921-2003) الذي اختير «شخصية المعرض».

وأفادت اللجنة العليا للمعرض بأن الاختيار جاء «تقديراً لجهود العلامة البروفيسور عبدالله الطيب العلمية المتميزة، وإسهاماته الأدبية الكثيرة في شتى المجالات، بجانب إسهاماته الأكاديمية». إذ نال الطيب جائزة الملك فيصل العالمية في الأدب العربي عام 2000 مناصفة مع المصري عز الدين إسماعيل عبدالغني.

وأصدر عشرات المؤلفات في الشعر والفكر والأدب منها «المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها» و«الطبيعة عند المتنبي» و«بين النير والنور» و«مع أبي الطيب».

وتقام الدورة الـ14 من معرض الخرطوم الدولي للكتاب في الفترة من 17 إلى 29 أكتوبر الجاري بأرض المعارض في منطقة بري.