القراءة تجذب زوار «إكسبو» خورفكان

المصدر: الشارقة - وام

انطلقت أمس بمركز «إكسبو» خورفكان، وبالتنسيق مع منطقة الشارقة التعليمية «بالمنطقة الشرقية»، فعاليات معرض «قراءة بلا حدود»، الذي يشارك فيه عدد من دور النشر المحلية والعربية، إلى جانب مجموعة من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية، التي تعرض 2500 عنوان من أحدث إصداراتها في جميع المجالات والعلوم والمعارف، إلى جانب فعاليات وورش يتم تنظيمها على مدار أيام المعرض.

وأكد خليل محمد المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان، أن معرض «قراءة بلا حدود»، يأتي في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعمة دوماً للإنسان، والحريصة على العلم والثقافة والمعرفة، كما يعد من أهم المعارض السنوية على قائمة معارض المركز، الذي يحرص على إحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية بالمنطقة الشرقية لإمارة الشارقة.