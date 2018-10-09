الفن الإسلامي يتلألأ في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ينظم «فن أبوظبي»، المعرض الرابع ضمن سلسلة المعارض الفنية التي تقدم أعمال الفن المعاصر المخصصة للبيع، وذلك بالتعاون مع صالة «حافظ جاليري»، التي تتخذ من جدة بالمملكة العربية السعودية مقراً لها. ويقام المعرض الجماعي تحت عنوان «منوَر» في «معرض421» بميناء زايد، ابتداء من يوم غد وحتى الـ 4 من نوفمبر القادم.

ويركز معرض «منوَر» على الفن الإسلامي، ويتضمن أعمالاً لفنانين سعوديين أو مقيمين في السعودية، من بينهم راشد الشعشعي، وسارة العبدلي، وعلي شعبان، وخالد زاهد، ونجود السديري، ولولوة الحمود. تركز الأعمال على عنصر «الضوء»، باعتباره الفكرة الأساسية للمعرض، ويقدم الفنانون المشاركون أعمالاً تنطوي على تفسيراتهم المعاصرة لموضوع المعرض، باستخدام أدوات مختلفة، تتنوع بين الخط والرسم والوسائط المتعددة والأعمال التركيبية.