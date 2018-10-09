«الشارقة للتراث» يشارك بـ«جيتكس»

المصدر: الشارقة - البيان

يشارك معهد الشارقة للتراث في معرض أسبوع «جيتكس للتقنية 2018»؛ بهدف تعريف الجمهور بالتراث المادي واللامادي عن طريق استخدام التقنيات الحديثة وبطريقة تكنولوجية من أجل التسهيل على الجمهور المتلقي واستقطاب شريحة واسعة منهم.

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: تأتي مشاركتنا في أسبوع «جيتكس» للتقنية، بهدف تعريف الجمهور بما يقدمه معهد الشارقة للتراث من أنشطة وفعاليات، وتعريفهم بالدبلومات المهنية المطروحة لهذا العام، وإبراز دور المعهد علمياً وأكاديمياً.

وسيعرض المعهد، ضمن منصته في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، الموقع الإلكتروني للمعهد، كما سيتم إطلاق تطبيق معهد الشارقة للتراث للهواتف الذكية، وعرض تقنية العالم الافتراضي، إضافة إلى عرض إصدارات المعهد إلكترونياً.