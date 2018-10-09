«ثقافية أبوظبي» تشارك في معرض فرانكفورت للكتاب ببرنامج ثري

المصدر: أبوظبي ــ البيان

يشارك «نادي كلمة للقراءة» التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ببرنامج ثقافي ثري في الدورة السبعين من معرض فرانكفورت للكتاب، الذي ينظم في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الحالي.

يشهد اليوم الأول للمعرض الأكبر عالمياً، إطلاق النسخة الألمانية من كتاب «كلمات القائد - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، والذي يضم مختارات من أقوال الوالد المؤسس، طيب الله ثراه، وسبق إصداره باللغة العربية، مع ترجمات إلى الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية. وستصدر الترجمات باللغات الصينية والروسية والهندية لاحقاً.

كما تقام ندوتان في يوم المعرض الأخير، الأولى تقام بالتعاون مع متحف اللوفر أبوظبي، تحت عنوان «ترجمة النص والفن: نموذج مشروع كلمة ومتحف اللوفر أبوظبي»، تعرض الندوة تجربة مشروع «كلمة» للترجمة ومتحف اللوفر أبوظبي في نقل ثقافات الشعوب الأخرى للمنطقة العربية، سواء من خلال ترجمة النتاج الثقافي أو نقل النتاج الفني.

أما الندوة الثانية فتحمل عنوان «الترجمة من الألمانية إلى العربية: فوارق الأصل والترجمة»، وتناقش التحديات التي تواجه الترجمة من الألمانية إلى العربية في أدب الأطفال والناشئة، كما تعرض الندوة ترجمة كتاب «أسبوع شيار المغوار» لبالو مار، نموذجاً.