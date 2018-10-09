«الشارقة الدولي للكتاب» يستضيف نخبة من الأدباء العرب بدورته الـ37

المصدر: الشارقة ــ وام

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 37 التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، نخبة من الأدباء والمفكرين العرب الذين يقدمون لجمهور الثقافة والأدب، عدداً من الندوات والجلسات النقاشية والحوارية التي تقام ضمن فعاليات المعرض خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري حتى 10 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

وتضم قائمة الضيوف كلاً من معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومعالي راشد عبدالله النعيمي، وعمر سيف غباش سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، والروائية الجزائرية أحلام مستغانمي الحائزة جائزة نجيب محفوظ للعام 1998 عن روايتها «ذاكرة الجسد»، والروائي والشاعر الفلسطيني الأردني إبراهيم نصر الله الحائز الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» للعام 2018. كما يستضيف معرض الشارقة الدولي مجموعة من الأدباء والروائيين من الإمارات ومن السعودية ومصر والكويت والأردن والسودان ولبنان والجزائر وتونس وغيرها.

وتحفل الدورة 37 من معرض الشارقة ببرنامج ثقافي متكامل يضم الكثير من الندوات الفكرية والأدبية والجلسات الحوارية والنقاشية والأمسيات الشعرية.