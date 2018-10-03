بالفيديو.. البرتغال تكرّم حاكم الشارقة بدكتوراه فخرية

المصدر: البيان الإلكتروني

كرمت البرتغال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدكتوراه فخرية من "كويمبرا" أعرق جامعات أوروبا والعالم.

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد توجه في زيارة خاصة للجمهورية البرتغالية، استهدف خلالها وجهات ثقافية وأكاديمية وعلمية، من بينها مكتبة بلدية مدينة ابورتو ومكتبة "ليلو" التاريخية.