«العين للكتاب» يناقش واقع القصة الإماراتية ومستقبل السرد

المصدر: العين ــ البيان

واصلت أمس فعاليات الدورة الـ10 من معرض العين للكتاب، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.

وأقيمت جلسة حوارية بعنوان «القصة الإماراتية.. استشراف مستقبل السرد» مع القاصّة شيماء المرزوقي، وأدار الحوار الكاتب الدكتور محمد بن جرش، تناولت مدى تأثير العولمة في السرد والعمل الإبداعي الإماراتي، والتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها القصة الإماراتية، ومدى إسهام ورش الكتابة الإبداعية في تجويد الأعمال الأدبية كماً وكيفاً، وركزت الندوة على أدب الطفل في الإمارات، وآليات التوفيق السردي والإبداعي بين الثيمات الثلاث: «الطفولة والكتابة والأمومة»، وعلاقة السرد بالقضايا الراهنة والموضوعات المحلية.

إلى ذلك أشادت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بدور متطوعي جامعة الإمارات وبرنامج "تكاتف" التابع لمؤسسة الإمارات في تنظيم فعاليات المعرض ومساهماتهم الفاعلة في إنجاح هذه التظاهرة الثقافية. وبلغ عدد المتطوعين على شكل فرق 200 متطوع ومتطوعة للتعامل في خدمة زوار المعرض من كافة الشرائح العمرية.