«أكاديمية الحرف التقليدية» تؤصل التراث وتروي جمالياته

المصدر: أبوظبي ــ وام

أطلق نادي تراث الإمارات، أمس، «أكاديمية الحرف التقليدية» لتعزيز جهوده في إبراز تراث الإمارات كهوية وطنية أصيلة، والحفاظ عليها ونقلها للأجيال، وذلك في إطار رسالته لتأصيل التراث والاهتمام بجيل الشباب والناشئين.

تم إطلاق الأكاديمية على هامش مشاركة النادي في فعاليات الدورة الـ16 من المعرض الدولي للصيد والفروسية التي اختتمت، أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتهدف الأكاديمية إلى الاهتمام بالأعمال والأشغال اليدوية والحرف التقليدية والحفاظ عليها من الاندثار عن طريق تعليمها للأجيال الجديدة ورعاية مواهبهم وتشجيعهم على البحث وإثراء ثقافتهم، إضافة إلى تكوين قاعدة من المدربين المتخصصين في المهن والحرف التراثية.

وتقدم دورات حرفية للذكور في صناعة النسيج والبشوت والزجاج والسيوف ودباغة الجلود، وللبنات دورات في السدو والتلي وسفّ الخوص والحنَّاء والألعاب الشعبية.