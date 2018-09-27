اليابان ضيف شرف معرض الشارقة للكتاب

المصدر: الشارقة - وام

اختارت هيئة الشارقة للكتاب، الجهة المنظمة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، اليابان ضيف شرف الدورة 37 للمعرض الذي يقام خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 10 نوفمبر المقبلين في مركز إكسبو الشارقة، وذلك لإطلاع القراء والمثقفين العرب على كنوز الثقافة والمعرفة التي تحفل بها منطقة شرق آسيا وتكريماً للتجارب الحضارية المتميزة.

ووقع الاختيار على اليابان ضيف شرف المعرض احتفاءً بإنجازاتها الحضارية المتميزة التي شكّل الكتاب فيها عاملاً ومحركاً رئيساً في بناء الثقافة وتشكيل الأخلاق الاجتماعية، حيث تمتلك اليابان تاريخاً حافلاً بالمنجزات والأسماء الأدبية والثقافية الكبيرة على صعيد الرواية والسينما والموسيقى وغيرها، إضافة إلى مكانتها المتميزة في إثراء القطاع الثقافي بالعديد من الأعمال لروائيين يابانيين متميزين ترجمت أعمالهم للغة العربية.