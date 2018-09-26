«العين للكتاب» يناقش آفاق أدب الطفل

المصدر: Ⅶالعين - البيان

ناقشت ندوة حوارية بعنوان «أدب الطفل: مستقبل أجيال الكتابة» ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض العين للكتاب آفاق الكتابة للطفل مع تسارع التطور التكنولوجي وانصراف الأطفال إلى الأجهزة اللوحية عوضاً عن الكتاب. وعرضت الكاتبتان الشيخة مريم القاسمي وبثينة الشريف تجربتهما الإبداعية خلال الندوة التي أدارها الأديب سامح كعوش.

أدب الطفل

فقد أبرزت الكاتبة الشيخة مريم القاسمي وجوه تفاعلها مع أدب الأطفال، والذي اعتبرته جزءاً أساسياً من حياتها وعالمها منذ الطفولة،كما في تجربتها الأدبية مع كتابيها «آدم الفضولي» و«متكاملان معاً»، كما استعرضت كتابتها من وحي إرث المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وخاصة في كتابها «حكيم العرب». واعتبرت بثينة الشريف أننا نخطئ حين نخاطب الطفل على أنه طفل دوماً، فهو جزء من حاضر الوطن ومستقبله،كما استعرضت الكاتبة تجربتها التربوية مع ابنتها التي استطاعت أن تصبح كاتبة في عمر مبكر.