«الإمارات للآداب» توسع نطاق جائزة أمناء المكتبات المدرسية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

إيماناً بالدور المحوري الهام الذي يقوم به أمناء المكتبات المدرسية في تحفيز الطلاب وتشجيعهم على قراءة الكتب بهدف المتعة والفائدة، تم فتح باب الترشيح للدورة الثالثة لجائزة أمناء المكتبات المدرسية؛ التي أطلقتها مؤسسة الإمارات للآداب، بالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال عام القراءة، لإبراز مكانة أمناء المكتبات في المدارس الذين تمكنوا من إحداث فرق في التعليم في مدارسهم، ومشاركة شغفهم بالكتب وإلهام الجيل القادم من القرّاء.

جهود

ونجحت الجائزة في عامي 2017 و2018 بتقدير جهود أمناء المكتبات وتسليط الضوء على أبرز إنجازاتهم في رفد العملية التعليمية وإثرائها بثقافة القراءة، وتأتي الدورة القادمة بتوسيع نطاق الجائزة ودعوة جميع المدارس الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة والترشح.

وسيحصل جميع المرشحين من أمناء المكتبات على فرصة التسجيل في دورة تطوير مهني من جمعية المكتبات الأميركية، وذلك لمدة يوم واحد أثناء انعقاد معرض الشارقة الدولي للكتاب في نوفمبر 2019، فيما يحظى المرشحون للجائزة قبل تاريخ 15 نوفمبر بفرصة الدخول في السحب المخصص لأول المرشحين، الذين سيفوزون بثلاثة «أزواج» من التذاكر لجلسات البرنامج الرئيس في مهرجان طيران الإمارات للآداب 2019، وسيتم تكريم الفائزين بالجائزة في حفل ضمن فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، أبرز فعاليات مؤسسة الإمارات للآداب، في الفترة (1 - 9 مارس 2019).

ترسيخ

وصرحت شموس بن فارس، منسق فعاليات القراءة على مستوى إمارة دبي: تسعدنا مشاركتنا ورعايتنا لجائزة أمناء مكتبات المدارس للعام الثالث على التوالي، وذلك لإيماننا بأهمية ترسيخ ثقافة القراءة في المجتمع ككل، فهذه قيمة أساسية نريد للأجيال أن ترتقي بها لركائزها التي تعمل على صقل شخصية الطفل وزيادة المعرفة، ما يسهم في الارتقاء بفكره لينير به مستقبل الوطن. وأضافت: نفخر بهذه الجائزة التي تسلط الضوء على أبطال في مجتمعنا ألا وهم أمناء المكتبات الذين يكرسون وقتهم وجهدهم في غرس حب الاطلاع في نفوس أطفالنا، وتحفيزهم على المطالعة والعلم والقراءة، الأمر الذي يسهم في بناء مجتمع مستدام وأجيال عامرة.

دور

وقالت إيزابيل أبو الهول الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب والحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية: إن تعليم أطفالنا القراءة كهواية مفيدة من أهم ما يجب تعلمه، فهي هدية تبقى معهم مدى الحياة وتشحذ خيالهم وتفتح الكثير من الأبواب أمامهم. ويقوم أمناء المكتبات بدور كبير في المساعدة على غرس محبة القراءة في نفوس النشء، ما يطمئن القارئ المتردد، ويحفز الأشخاص الأكثر ثقة في الكتب المختارة، التي سيتذكرونها طوال حياتهم.

وسيتم اغلاق باب الترشيح في 9 ديسمبر 2018.