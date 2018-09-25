سلطان القاسمي يشهد انطلاق ملتقى الشارقة الدولي للراوي الـ18

المصدر: الشارقة - البيان

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، انطلاق فعاليات النسخة الـ18 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث تحت شعار «الحكايات الخرافية»، بمشاركة 34 دولة.

وتجوّل سموه في مختلف أرجاء الملتقى، واطلع على جهود الدوائر والمؤسسات والهيئات المعنية بالحفاظ على التراث، إذ شملت الجولة زيارة كل من «ردهات شارع الحكايات، ومختلف أركان الملتقى الذي تنوّع بين واحة الرواة، ومركز الحرف التراثية، ومنصّة بحر الثقافة، ومسرح الدمى، وحديقة الحكايات، ومنطقة الورش».

دعم

وألقى الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى كلمة قال فيها: «اعتدنا على حضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في مختلف فعاليات المعهد، وفي القلب منها ملتقى الراوي، ملتقى الاحتفاء بالكنوز البشرية الحية، الأمر الذي يشكّل دعماً وتشجيعاً كبيراً لنا كي نبني على ما تحقق من نجاحات، ونضيف لها ما يليق بهذا الدعم الكبير من سموه، وجهوده في حماية التراث والكنوز البشرية الحية، وبفضل هذا الدعم، نرتقي كل عام إلى الأفضل»، وأشار المسلم إلى أن الدورة الحالية للملتقى تأتي بحلّة جديدة ومميزة حاملة الكثير من المفاجآت، ومحقّقة نجاحاً كبيراً ونقلة مهمة في مسيرة الملتقى.

محطات

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور فيلماً وثائقياً تناول أبرز محطات مسيرة الملتقى على مدار 18 عاماً، وتضمن الحفل عدداً من الفقرات الفنية من ضمنها سرد الحكايات من التراث العالمي، وقدم عدد من الرواة من مختلف دول العالم، سرد الرواية الشعبية التي عكست عادات وتقاليد الدول المشاركة.

تكريم

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم بتكريم الدكتورة أنيسة فخرو الشخصية المكرمة للملتقى إلى جانب عدد من الشخصيات المبدعة في عالم الحكاية الشعبية، ومن الرواة المكرمين: فاطمة النقبي، وحمد الخاصوني، وجمعة بسير، وسعيد بوزنجال، وحسن الزعابي.

يُذكر أن 34 دولة تشارك في الملتقى وهي: الإمارات، والسعودية، والبحرين، والكويت، وعُمان، والأردن، وسوريا، والسودان، ومصر، وفلسطين، والعراق، والجزائر، المغرب، وموريتانيا، وموزمبيق، وكينيا، وكاميرون، وتايلاند، وماليزيا، واليابان، والصين، والهند، وقرغيزستان، وإسبانيا، وهولندا، وإيطاليا، وفنلندا، وفرنسا، وسويسرا، والبرازيل، وبيرو، وكولومبيا، والمكسيك، وكندا.