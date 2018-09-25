138 فيلماً من 31 دولة بـمهرجان الشارقة السينمائي للطفل

المصدر: الشارقة ـ غسان خروب

تنطلق في 14 أكتوبر المقبل، الدورة الـ6 من مهرجان الشارقة السينمائي، تحت شعار «فكر سينما»، وتستمر على مدار 5 أيام، يعرض المهرجان فيها 138 فيلماً، جلها تحمل حكايات مستمدة من واقع 31 دولة من حول العالم، وفق ما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته مؤسسة «فن»، الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، أمس، في «مول زيرو 6» في الشارقة.

وأكدت الشيخة جواهر القاسمي، مدير مؤسسة «فن»، أن المهرجان يستضيف أكثر من 40 مخرجاً، ويجمع نخبة من المواهب الواعدة من مختلف أنحاء العالم الذين اختاروا المهرجان لتقديم أعمالهم في الشارقة، التي أصبحت بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ودعم سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حاضنة للثقافة والفنون، وبيئة خصبة للإبداع والمبدعين. وكشفت عن توسع نطاق عروض الأفلام في «لاست إكزيت - الخوانيج» إلى جانب قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات وبقية مناطق الشارقة الأخرى.