نورة الكعبي: «بيت الفن» يوطّد العلاقات الثقافية في الإمارات

المصدر: الفجيرة - وام

زارت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، «بيت الفن» التابع لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام الذي يحتضن بين طيّاته جماليات الفنون والتراث الأصيل، وتجولت في أركان بيت الفن يرافقها حمدان كرم الكعبي مدير عام هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والفنانة التشكيلية عزة القبيسي، القائمة على البرنامج الفني بالهيئة، واطلعت الكعبي على استوديو الفنان المقيم الذي يحتوي على نتاجات الفنان المقيم وأبرز الورش الفنية، بالإضافة إلى فيلم قصير لأبرز أنشطة الهيئة لعام 2018.

وأشادت معالي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ببيت الفن قائلةً: «فخورة جداً بتواجد هذا العدد من الفنانين وأيضاً الأعمال الفنية والتشكيلية في «بيت الفن».. وأتمنى أن أرى «بيت الفن» في المحافل العالمية والدولية»، مؤكدةً أن الزيارة مهمة جداً لتوطيد العلاقات بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ونشاطات الهيئة.

من جانبه، رحب حمدان الكعبي بزيارة وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة إلى «بيت الفن»، المكان التاريخي الذي تعرض فيه الكثير من الأعمال ويقام فيه الكثير من الفعاليات والورش والدورات، مؤكداً أن هذه الزيارة تعطي دافعاً أكبر للعمل ولإبراز دور الثقافة والتاريخ والتراث في إمارة الفجيرة، وفتح آفاق تعاون أكبر بين هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

ومن جهتها، قالت عزة القبيسي إن زيارة وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة هي فرصة لاطلاعها على التجربة الفعلية القائمة حالياً في «بيت الفن» من أعمال فنية وفعاليات وورش، بالإضافة إلى النتاج الذي شارك فيه 15 فناناً مقيماً من الإمارات ودول مختلفة.