القاهرة تحتضن الدورة 11 لمهرجان المسرح العربي 10 يناير المقبل

المصدر: القاهرة - البيان

برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تستضيف القاهرة في الفترة من 10 إلى 16 يناير المقبل، فعاليات الدورة 11 لمهرجان المسرح العربي في القاهرة، التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح. أعلن عن ذلك خلال زيارة قام بها وفد للهيئة برئاسة الأمين العام إسماعيل عبدالله إلى مصر للاطلاع على مجريات الاستعدادات، والتقى خلالها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية التي أبلغت الوفد وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان، بأن الرئيس السيسي سيرعى الحدث، وهي إشارة قوية تؤكد مدى عنايته واهتمام الحكومة المصرية بالشأن الثقافي.

كما أنها تعزز الجهود التي تبذلها الهيئة العربية للمسرح لخدمة أبي الفنون بالوطن العربي وفق التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة.

وتم خلال الاجتماع إطلاع الوزيرة على المراحل التي تم قطعها على مستوى الإعداد والخطوات المقبلة للوصول إلى الموعد حسب الأهداف والبرنامج المحدد. وتوج هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين الهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة المصرية.