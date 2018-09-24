انطلاق الدورة الأولى لمهرجان مراكش للشعر العربي

المصدر: مراكش - البيان

تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت مساء أول من أمس فعاليات الدورة الأولى لمهرجان مراكش للشعر العربي، الذي يستمر على مدى 3 أيام، في قصر الباهية بمدينة مراكش، بحضور كل من وزير الثقافة والاتصال في المغرب، محمد الأعرج، وعبدالله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وسعيد الكتبي، ممثل سفير دولة الإمارات في المغرب، ومحمد القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، ومحمد البريكي، مدير بيت الشعر في الشارقة.

وفي كلمة لرئيس دائرة الثقافة في الشارقة قال: أتشرف في هذه المناسبة أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وتمنياته لكم ولمهرجان مراكش للشعر العربي كل النجاح والتوفيق، مقدّراً سموه الجهود التي بُذلت في تفعيل دار الشعر بمراكش خلال عامها الأول.

توأمة ثقافية

وأضاف العويس: في مثل هذه الأيام من العام الماضي، احتفل الشعراء بافتتاح بيت جديد للشعر، الذي يحتضن ملتقيات تُعنى بكتّاب المسرح والشعر، في إشارة دالّة على التوأمة الثقافية التي تربط بين مراكش والشارقة.