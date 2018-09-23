«سمي العود»ديوان ينبض بحب الوطن

المصدر: إعداد: خلود حوكل

صدر عن دار نبطي للنشر ديوان «سميّ العود»، وهو إصدار شعري خاص إهداء إلى الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بمناسبة شفائه وعودته إلى أرض الوطن سالماً معافى.الديوان فكرة الشاعر سعيد بن غماض الراشدي، ومن جمع وإعداد الشاعرة مريم النقبي، وقد احتوى الديوان على 25 قصيدة وتغريدات شعرية لنخبة من شعراء وشاعرات الخليج.تقدم قصائد الديوان قصيدة «سميّ العود» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، التي يقول في مطلعها:

الشِعِــر بَابَه مِقَفّـل وان فِتَحـنا بَابَه

الجبل نِنْحته والغُصن الرطيب نْهِـزّه

قصائد

كما ضم الديوان قصائد لكل من الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومعالي سهيل بن فارس المزروعي والدكتور حمدان مسلم المزروعي وماجد بن سلطان الخاطري وعلي بن شميل الكعبي وسعيد بن غماض الراشدي ومبارك بالعود العامري وذياب المزروعي وسيف المنصوري وسيف كميدش وهزاع بالنوه المنهالي وفتاة تهامة ومولاف ومريم النقبي وغيرهم من شعراء وشاعرات الخليج. وقد تم طرح عدد محدودة من الديوان خلال الدورة الأخيرة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب. وقد صرح الشاعر سعيد بن غماض الراشدي أن هناك طبعة ثانية سيتم إصدارها للديوان ستوزع بشكل أكبر وسيتم طرحها في معارض الكتب المقبلة، الجدير بالذكر أن الديوان صدر عن دار نبطي للنشر بإشراف محمد عبدالله نور الدين، وقد صممت غلافه مريم موسى محمد.مقتطفات من قصائد الديوان:

سلامتك يا طيب الراس والذات

زايد ابن حمدان حفيد زايد

ياللي تحقق سابع المستحيلات

ولك في علوم الطيب سلم وعوايد

ناصر بن حمد آل خليفة

خطاك السو

خطاك السّو يا الليث الفلاحي

وعسى الله يرْحم رْفاق السلاحِ

مع جْنود الوطن في كل لازم

شيوخٍ تنْعِزا وقت الصياحِ

لكم ورثٍ ومن ماضي مْخلّف

إذا ما صلّبت عسْم الرياحِ

سهيل بن فرج المزروعي

زايد

للقول يا زايد من الفعل برهان

والفعل منْك يبرهن القول منّــا

تشهد ميادين المعارك والأكوان

لي في أثر دمّك ثراها تحنّــا

علي بن سالم الكعبي