طارق بالحاي..شاعر يكتب قصيدة الموقف

يعتبر الشاعر طارق بالحاي أن كتابة الشعر هي جزء من تأكيد الانتماء للوطن ورد الجميل له، وتحقيقاً لقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «كلٌّ جندي في ميدانه»، والشاعر له ميدانه ومجاله الشعر والكلمة، لذا تأتي أغلب القصائد التي يكتبها الشاعر وطنية، أشهرها تلك التي كتبها في عاصفة الحزم ونشرها على اليوتيوب، وعنوانها (بواسل الإمارات)، إضافة إلى الوطني فهو يكتب الغزل والرثاء والهجاء.

بداية

بداية الشاعر كانت من خلال حصص التعبير المدرسية، حيث اكتشف موهبته التي ظلت حبيسة الأدراج فترة من الزمن، حتى شجعه والده وأخوه على نشرها، بعد أن كان يعرضها على المقربين من أفراد أسرته، وكان يستشهد بأبيات في مادة اللغة العربية التي كانت تتطلب استشهاداً ودلالات من القرآن والسنة والشعر، فكان يؤلف الأبيات ويستدل بها.

للشاعر العديد من المشاركات في الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تقام في العديد من المناسبات الوطنية وغيرها، أبرزها الفعالية التي يقيمها مركز الشارقة للشعر الشعبي في دائرة الثقافة بإمارة الشارقة في منطقة كلباء، وهي (موال الشعر) حيث شارك في دورتين متتابعتين. وله مشاركات في عدد من البرامج التلفزيونية المتخصصة في الشعر مثل (شاعر الشرقية) و(حديث المساء).

شاعر الموقف

نصوصه الشعرية يلهمها الموقف، ويعتبر نفسه شاعر الموقف، ويكتب قصيدة اللحظة؛ لأنها تكون دائماً صادقة وأكثر تعبيراً، ويولد نصه الشعر في الهدوء والعزلة التي يفضل أجواءها لكتابة القصيدة الشعرية. ويؤكد أن الاستمرارية في الكتابة والتنويع في مواضيع القصيدة وأغراضها والقراءة والاطلاع على تجارب الآخرين من خلال الانضمام للمنتديات والمجموعات الشعرية وزيارة معارض الكتب التي تحفل بالأنشطة الشعرية والاستزادة من الكتب المتخصصة في الشعر لها دور كبير في تطوير أدوات الشاعر وتنميتها وتثريها.

حيث شارك الشاعر مع مئة شاعر بمئة قصيدة (في حب زايد) ونشرت في ديوان، إضافة إلى عدد من الملاحم الشعرية التي كتبت بأسلوب المجاراة، حيث يتشارك الشعراء في كتابة قصيدة على وزن وقافية ومعنى واحد، هذه المشاركة تعتبر إضافة مهمة للشاعر أيضاً وتجربته الشعرية.

ونظراً لما تحظى به وسائل التواصل الاجتماعي من كونها متاحة لمختلف شرائح المجتمع، وتحقق انتشاراً أوسع للشعر والشاعر، ودورها يعتبره مكملاً لدور الجهات والمراكز المتخصصة في الشعر الشعبي، والتي أيضاً تحرص على وجود حسابات عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، فلا يمكن إلغاء دور هذه المراكز التي تدعم وتخدم الشعر كما تفعل وسائل التواصل الاجتماعي، ويكتب في حسابه عبر «إنستغرام» ما يسمى بـ(شعر الصورة).

وفكرتها قائمة على كتابة أبيات شعرية معبرة عن الصورة المرفقة في حسابه، وتترجم معناها بصورة مختزلة من خلال الأبيات. وتحظى حسابات الشعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنسب متابعة عالية، مما يؤكد دورها في خدمة الشعر وقدرتها على الوصول لمختلف الشرائح من الجمهور والمتلقين.

تأثر

تأثر الشاعر طارق بالحاي بقصائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيّب الله، حيث نشأ على قصائده، إضافة إلى اطلاعه على قصائد كبار الشعراء في الإمارات، وعلى رأسهم فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وشاعر الشباب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وكذلك أمثال الشاعر راشد الخضر وسالم الجمري ومحمد الكوس، حيث تتميز ساحة الشعر في الإمارات بالمستوى الرفيع وتشهد تقدماً ملحوظاً نظراً لاهتمام قادتنا بالشعر واحتضانهم للشعراء.