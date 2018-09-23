عبير الورد «يخنق» إياد المريسي

«بعض الورد يخنقني عبيره» هو عنوان الديوان الشعري للشاعر إياد المريسي، وعنوانه هو اسم إحدى قصائده التي ضاعت منه ولم تنشر في هذا الديوان، كما ذكر في بداية الديوان؛ بأنها فقدت مع مجموعة من القصائد ولا يتذكر منها سوى عدد من الأشطر والكلمات.

مبادرة

هذا الديوان الذي صدر عام 2014 ضمن مبادرة حمدان بن محمد للإبداع الأدبي، التي تهدف لإصدار 100 ديوان صوتي ومقروء لمئة شاعر من الإمارات والخليج، يضم واحداً وأربعين نصاً شعرياً تنوعت أغراضها الشعرية بين الوطنية والوجدانية والغزلية.

وجاء على ذكر عدد من المدن الخليجية، حيث استهل الديوان بقصيدة كتبها في حب البحرين وكان عنوانها (يا ناس بحريني) عبّر في أبياتها التسعة عشر عن حبه العميق لوطنه واعتزازه بانتمائه له وفخره بـقوله (أنا بحريني)، وتلي هذه القصيدة نصوص كتبها الشاعر في الغزل والوجدان.

وإلى جانب الشعر عمل إياد المريسي في الصحافة والإعلام، وهو نائب رئيس اتحاد الأدباء الشعبيين العرب، وعضو جمعية الشعر الشعبي بمملكة البحرين ويدير عدداً من المواقع الأدبية والشعرية المتخصصة.