وزيرة الثقافة المصرية تكرم الأفخم

المصدر: القاهرة - البيان

كرمت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم الهيئة الدولية للمسرح ممثلة بشخص رئيسها محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح، تقديراً لإسهاماتها الكبيرة في المسرح العربي وإثراء الحركة الثقافية والفنية عربياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال اختتام فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر في دورته 25 تحت عنوان «ذاكرة المهرجان»، وذلك بحضور الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي.

وأشادت وزيرة الثقافة المصرية بدور الهيئة الدولية للمسرح في دعم الثقافة والفنون عربياً ودولياً وما تقوم به من جهد مشكور في المهرجانات والمؤتمرات العربية من خلال حراكها الثقافي والفني على الساحة الإقليمية والعالمية.

من جانبه شكر رئيس الهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم وزيرة الثقافة المصرية على الحفاوة والتكريم الذي حظي به، مثمناً دور مصر الكبير في دعم الحركة الفنية والثقافية على الساحة الدولية فضلاً عن أنها أصبحت نافذة لجميع الفنانين العرب.