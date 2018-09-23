تمديد فترة استقبال قصائد مترشحي «أمير الشعراء»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، تمديد فترة استقبال قصائد المترشحين لمسابقة «أمير الشعراء» بموسمها الثامن 2018-2019، حتى 15 أكتوبر القادم، وذلك نظراً لحجم الإقبال المتزايد ولمنح الشعراء الراغبين بالتقدم للمسابقة المزيد من الوقت.

وكانت المسابقة قد بدأت مطلع شهر يوليو الماضي، ومن خلال البريد الإلكتروني (POP8@tcaabudhabi.ae)، باستقبال قصائد المترشحين، حيث كان من المقرر إغلاق باب الترشح في الـ30 من شهر سبتمبر الجاري.

وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، إن حجم الإقبال المتزايد للمشاركة في مسابقة «أمير الشعراء» دعا إدارة اللجنة إلى تمديد فترة استقبال النصوص الشعرية 15 يوماً إضافياً، بهدف فتح باب المشاركة أمام أكبر عدد ممكن من مُبدعي الشعر العربي الفصيح من مختلف الدول.

وأشار إلى أنّ حجم الإقبال وتميّز المُشاركات التي وصلت يؤكد أن المستوى الشعري لمُبدعي الشعر العربي في كافة أنحاء العالم في ارتفاع مستمر، ورقعة انتشاره باتت أكبر، وهو ما يعكس التأثير الكبير الذي أحدثته المسابقة في المشهدين الشعري والثقافي على مستوى عالمي.

نجاحات كبيرة

وأعرب المزروعي عن اعتزازه بما حققه البرنامج من نجاحات كبيرة عبر مواسمه السابقة، حيث أصبح مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي الذي يحتضن مسابقة «أمير الشعراء» منصة جاذبة للشعراء المبدعين في مجال الشعر العربي الفصيح، وبات حلم الكثير من الشعراء الذين يرون أن المشاركة بحد ذاتها هي تقدير لهم وفرصة لإطلاق العنان لمواهبهم المبدعة.

يشار إلى أن شروط الترشح إلى المسابقة بموسمها الثامن، تتمثل في: أن ألا يقل عمر الشاعر أو الشاعرة عن 18 عاماً ولا يزيد على 45 عاماً، وإرسال قصيدة عمودية لا تزيد أبياتها على 30 بيتاً، أو إرسال قصيدة تفعيلة لا تزيد عدد مقاطعها على مقطعين، دون أن يتجاوز عدد أسطر كل مقطع 15 سطراً، إلى جانب إرسال سيرة ذاتية للمترشح، متضمّنة تاريخ ميلاده ومكان إقامته، إضافة إلى بيانات التواصل معه، وذلك عبر البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج (POP8@tcaabudhabi.ae).

وسوف تقوم لجنة التحكيم التي تضم نخبة من أكفأ الأسماء النقدية في عالم الشعر العربي، إضافة للجنة الاستشارية للبرنامج، بفرز القصائد بعد انتهاء فترة الترشح، وذلك من خلال مرحلة الاختبارات، والتي تهدف إلى اختيار الشعراء الذين سيخوضون تجربة المنافسة على لقب «أمير الشعراء».