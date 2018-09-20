غرفة دبي تبحث التعاون مع مركز راشد لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

قام وفد يمثل غرفة تجارة وصناعة دبي، في إطار جهودها لدعم الممارسات المسؤولة في المجتمع الإماراتي، والتزامها بدعم العمل الإنساني والمجتمعي، بزيارة إلى مركز راشد لأصحاب الهمم، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ووضع آليات للإسهام في دعم أصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمع.

واستقبلت مريم عثمان، مدير عام مركز راشد لأصحاب الهمم، الوفد الزائر، وجالت بهم في فصول المركز وأقسامه والورش التدريبية والتأهيلية التي يستفيد منها نحو 300 طالب وطالبة من أصحاب الهمم من مختلف الجنسيات والأعمار، وقدمت للوفد الزائر شرحاً عن المركز، في ضوء تحوله لمركز غير ربحي بترخيص هيئة تنمية المجتمع. وأعرب الوفد الزائر عن سعادته بالخدمات المقدمة، والبرامج العلاجية والتدريبية والتأهيلية التي يعتمدها المركز.