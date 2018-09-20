«تاندم الإمارات»..مسارات ثقافية ترسم خريطة التطوير

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وبالتعاون مع مؤسسة الثقافة الأوروبية ومؤسسة «ميت أوست»، عن توجيه دعوة مفتوحة للمديرين الثقافيين والفنانين وقيّمي المعارض والمبدعين للمشاركة في البرنامج التعاوني الملهم والمحفز «تاندم الإمارات» الذي أُطلق حديثاً. ووفق البرنامج الجديد، سيتم اختيار 16 شخصاً من مجتمع الثقافة والإبداع ومنحهم فرصة الانضمام إلى برنامج يمتد طوال عام كامل، وذلك بناءً على الأعمال التي تنفذها الجهات الثقافية أو صنّاع التغيير في دولة الإمارات، ويقدم البرنامج للمشاركين فرصة التعاون ضمن فضاء يتيح لهم تنفيذ مشروعات متعددة التخصصات، وإحداث التغيير من خلال الثقافة.

عام كامل

وينطلق البرنامج المكثف في شهر مارس من العام المقبل، ويستمر لمدة عام كامل، ويتيح للمشاركين فرصة العمل مع العديد من الشركاء والمشاريع لإبراز قدراتهم الإبداعية وتحفيز الصناعات الثقافية والإبداعية عبر الإمارات السبع، كما يوفر برنامج «تاندم الإمارات» زيارة عمل تستمر 12 يوماً إلى المؤسسات الشريكة في البرنامج، إضافة إلى 4 لقاءات تعارف وجلسات وورشات عمل تدريبية في دولة الإمارات ولقاءات تجمع النظراء والمدربين المحترفين، والتدرب على استخدام الأدوات والتطوير المهني والعملي.

انسجام

وتم تطوير برنامج «تاندم الإمارات» انسجاماً مع رؤية مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في إثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي والإسهام في ترسيخ ممكنات الصناعات الثقافية والإبداعية في المنطقة، وإطلاق حوار ثقافي من أجل التغيير الاجتماعي، إذ يقدم البرنامج خبرات تعليمية لمديري الجهات الثقافية والفنانين والمبدعين بهدف ترسيخ بيئة إبداعية مستدامة.

وكان «تاندم» انطلق في عام 2011 كبرنامج للتبادل الدولي مخصص لمديري الجهات الثقافية ودعم علاقات التعاون طويلة الأجل، والتطوير المعرفي وتوفير فرص التعارف مع أكثر من 250 من مديري الجهات والمؤسسات الثقافية في أكثر من 35 دولة عبر أوروبا.

ويوجد حالياً خمس نسخ من برنامج «تاندم» عبر العالم تركز على مناطق جغرافية ومواضيع مختلفة. وتعتبر النسخة الإماراتية «تاندم الإمارات» هي الأحدث على الإطلاق وتركز أعمالها وأنشطتها في دولة الإمارات.