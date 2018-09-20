رحلة «بلاستيك فانتاستيك» تبدأ من دبي

المصدر: دبي - البيان

تستعد الكاتبة الهولندية لورينا فيلدايزن للبدء بجولة إطلاق كتاب الأدب الخيالي الجديد «بلاستيك فانتاستيك» المُخصص للأطفال حول العالم، بالتزامن مع إطلاق مشروع تنظيف المحيطات «أوشن كلين أب».

ويركز الكتاب على مفاهيم الأصالة والحوادث الناتجة عن النفايات البلاستيكية الملقاة في المحيطات. ومن المقرر أن تبدأ فيلدايزن جولة إطلاق الكتاب، اليوم، من دبي، خلال زيارة لمدرسة الأفق الإنجليزية، حيث ستقوم بتنظيم ورشة «فروم زيرو تو هيرو»، وتضم مجموعة مختلفة من الصفوف الدراسية، قبل أن تحضر لقاءً مع أطفال المدرسة.

تدور أحداث الكتاب حول شخصية «زيرو»، وهو أخطبوط لا يملك أذرعاً، وصديقه «هيرو»، شريحة السمك التي تمكن من الهرب من مقلاة على متن سفينة سياحية، ورحلتهما المليئة بالمغامرات نحو «بلاستيك فانتاستيك»، حيث يأمل «زيرو» بالحصول على 8 أذرع جديدة.