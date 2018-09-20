مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام يشارك في «العين للكتاب»

المصدر: أبوظبي ــ البيان

يشارك مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام في فعاليات الدورة العاشرة لمعرض العين للكتاب التي ستنطلق يوم الأحد 23 سبتمبر الجاري في مركز العين للمؤتمرات وتستمر حتى يوم 2 أكتوبر المقبل. وأوضح منصور عمهي المنصوري، نائب سمو مدير عام المركز، أن المشاركة تأتي في إطار توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة - رئيس المركز، وحرص سموه على مشاركة المركز الإيجابية في الفعاليات الثقافية داخل الدولة وخارجها، ودعم المبادرات الوطنية لإثراء المعرفة ونشرها. وأشار إلى أن المركز سيشارك في المعرض بعدد من إصداراته الجديدة، إضافة إلى عرض أعداد من المجلات التي يصدرها، ومنها: "بيت الشعر"، و"الإمارات الثقافية"، و"الإبل"، و"تراث".