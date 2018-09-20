اتحاد الكتاب العرب ينعى خيري منصور

المصدر: الشارقة ــ البيان

نعى الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برئاسة أمينه العام الشاعر والكاتب الصحفي الإماراتي حبيب الصايغ، الشاعر والناقد الفلسطيني - الأردني خيري منصور، الذي فارق الحياة مساء أول من أمس الثلاثاء عن 73 عاماً.

وأرسل الصايغ برقيتين إلى محمود الضمور رئيس رابطة الكتاب الأردنيين، والقاص نافذ الرفاعي رئيس الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، ومن خلالهما إلى الأدباء والكتاب الأردنيين والفلسطينيين والعرب، أشار فيهما إلى أن رحيل خيري منصور يعد خسارة كبيرة للأدب وللصحافة والثقافة العربية بشكل عام، فقد ظل صادقاً متمسكاً بمبادئه ووفياً لقناعاته حتى لحظة رحيله، كما عبر عن القضية الفلسطينية التي أثرت في قصائده، وفي إنتاجه الأدبي والنقدي والثقافي.