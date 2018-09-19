«الأمن الثقافي» محور ملتقى فكري في مؤسسة العويس

المصدر: دبي - البيان

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان ملتقى فكرياً موسّعاً بعنوان «الأمن الثقافي» على مدى يومين، (الأربعاء والخميس 26 و27) سبتمبر 2018 بالمملكة الأردنية الهاشمية في منتدى عبد الحميد شومان الثقافي بالعاصمة عمان، ويشارك في الملتقى نخبة من الكُتاب والمثقفين العرب وأصحاب الرأي في جلسات نقاشية تليها حوارات وتعقيبات، تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتمتد حتى الثانية ظهراً.

حيث يشارك في اليوم الأول كل من محسن جاسم الموسوي وحسن مدن ومدحت الجيار وفريدريك معتوق، وسعيد حمدان وأحمد بو حسن، ويدير الجلسات ويعقب عليها في اليوم الأول كل من غسان عبد الخالق، وزيد حمزة، وهزاع البراري.

وفي اليوم الثاني تتواصل الندوة باوراق لعلي الطراح،وحسين العوري، وصلاح جرار، وعفاف البطاينة، و سعد البازعي وباسم الطويسي وبثينة الخالدي، ويتعاقب على إدارة الجلسات والتعقيب على البحوث كل من د. محمد مقدادي ود. إبراهيم غرايبة ود. فايز الصياغ. وسيقوم وفد يضم كلاً من محمد عبد الله المطوع وناصر حسين العبودي عضوي مجلس الأمناء في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وعبد الإله عبد القادر المدير التنفيذي للمؤسسة بتمثيل المؤسسة في هذا الملتقى.