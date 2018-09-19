المصدر: بلغراد - وام

انطلقت في العاصمة الصربية بلغراد أعمال معرض للفن التشكيلي ضمن «أسبوع الفن الإماراتي - الصربي»، وذلك بمقر مؤسسة الثقافة - باروبرود، ويستمر حتى 24 سبتمبر الجاري.

وأكد عبد الرحمن الشامسي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة لدى صربيا، الذي افتتح المعرض بحضور ممثلي السلك الدبلوماسي والمشهد الثقافي، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا متميزة في شتى المجالات، وأن إضفاء الطابع الثقافي والفني يجعلها أكثر حيوية وتألقاً، نظراً إلى ما يشكّله التواصل الثقافي بين الشعوب من أهمية في تعزيز قيم التفاهم والتسامح والاحترام للثقافات الأخرى.

ووصف الشامسي، في كلمة له، المعرض بأنه ثمرة للعمل المشترك لمجموعة من الفنانين الإماراتيين والصرب، وهو ما يثري روح الإبداع والتفاعل بين الجانبين، وعبّر عن شكره لمركز «أبوظبي آرت هب» على المبادرة الثقافية وطيران الاتحاد على رعايتها للمعرض.