جولة على إبداع دريد الخواجة في نادي القصة

المصدر: الشارقة - البيان

ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات أمسية ضمن فعاليات نادي القصة يقدم خلالها د.هيثم يحيى الخواجة جولة في إبداع الأديب الراحل د.دريد يحيى الخواجة.

والراحل أديب وقاص وأكاديمي سوري ولد عام 1944 وتوفي في مايو الماضي في حمص عن 74 عامًا، وهو من نقاد الحداثة الشعرية المعروفين، شهد له وفرة من النقاد والأدباء العرب بالممارسة النقدية النصية التي تفرد فيها، ومن أهم كتبه: القصيدة لا الشعر، التشكيل وبيئات اللغة في الشعر العربي المعاصر، والغموض الشعري في القصيدة العربية الجديدة،الدلالة الحافة في شعرية النص الجديد. تقام الأمسية في السابعة من مساء اليوم الأربعاء في قاعة أحمد راشد ثاني في مقر الاتحاد على قناة القصباء في الشارقة.