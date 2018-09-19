قاعة أفريقيا تفتح أبوابها 25 سبتمبر الجاري

المصدر: الشارقة - وام

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلن معهد أفريقيا عن إعادة افتتاح قاعة أفريقيا يوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر الجاري .

وتعد قاعة أفريقيا التي جرى إعادة بناؤها مؤخرا أول وأقدم منصة ثقافية احتضنت الفعاليات المتنوعة التي كانت تزخر بها إمارة الشارقة آنذاك، وقد تم إنشاؤها في عام 1976 بالتزامن مع افتتاح بلدية الشارقة .

وتشغل الشيخة حور بنت سلطان القاسمي منصب رئيس معهد إفريقيا، في حين يشغل الدكتور صلاح حسن منصب المستشار الأكاديمي للمعهد، وهو بمثابة مركز بحثي يعنى بالدراسات الأكاديمية والتوثيقية والمنهجية التي تتناول شعوب إفريقيا وتاريخها المتنوع في الماضي والحاضر والمستقبل.

وقالت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي: «إننا سعداء بإعادة تأهيل وإحياء قاعة إفريقيا التي لعبت منذ تأسيسها في الشارقة عام 1976 دوراً كبيراً في تفعيل الحراك الثقافي للشارقة بوصفها المنصة الأساسية التي احتضنت تاريخياً مختلف التعبيرات الثقافية والفنية آنذاك من المسرح والشعر والندوات والمؤتمرات وسائر الفعاليات الأخرى والذي لا يزال صداها يتردد في الذاكرة».