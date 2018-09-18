بالعين المجردة.. 4 كواكب في سماء الإمارات أواخر الجاري

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

مع بداية فصل الخريف هذا العام فلكياً في 23 سبتمبر الجاري، تتعامد الشمس على خط الاستواء عند بداية الفصل (الساعة 1:54 بالتوقيت العالمي)، وحينها يتساوى وقتا الليل والنهار، ثم يبدأ النهار بالنقصان تدريجياً على حساب الليل الذي يزداد طوله تدريجياً مع الأيام، حتى يصل النهار إلى أقصر فتراته خلال العام مع نهاية فصل الخريف ودخول الشتاء فلكياً في 22 ديسمبر.

مجموعات نجمية

وقال إبراهيم الجروان، الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: «سنشاهد في أمسيات هذا الفصل عدّة مجموعات نجمية أبرزها الفرس المجنح أو المربع الخريفي في الجهة الشرقية، ويظل في بداية الفصل سائر الليل، ومجموعة ذات الكرسي، ونجوم المثلث الصيفي، تميل في أمسيات بداية هذا الفصل نحو الغرب، أما وقت الفجر فتشاهد مع بداية هذا الفصل أجمل المجموعات النجمية كـ«الصياد» و«التوأمين» و«الأسد»، كما تظهر الشعرى اليمانية ألمع نجوم السماء، ويتألق سهيل في الأفق الجنوبي.

وأضاف: «مع بداية فصل الخريف يمكن أيضاً مشاهدة أربعة كواكب في أمسيات بداية الفصل بالعين المجردة، يتألق منها أربعة هي: الزهرة، ثم المشتري، ثم زحل، ثم المريخ على الترتيب من الغرب إلى الشرق، أما عطارد فسيكون قريباً من الشمس ما يُصعب رؤيته، وعادة تشاهد خمسة كواكب بالعين المجردة خلال العام عند الأجواء الصالحة للرصد.

ويتوقع أن تشهد الأرض خلال فترة الخريف زخات شهب مميزة، تشاهد بالعين المجردة عند الأجواء الصحوة في السماء، حيث تحد الملوثات كالملوثات الضوئية من الإنارة سواء الصناعية كإنارة المدن أو الطبيعية كضوء القمر من مشاهدة زخات الشهب، أو الرطوبة العالية والضباب، أو الملوثات الصناعية كالدخان والغبار، وتشاهد ذروة زخات الشهب التالية خلال الخريف.

جو معتدل

مناخياً، يتميز فصل الخريف بتحول الجو من الساخن إلى المعتدل ثم المائل للبرودة ويكون معدل درجة الحرارة في بداية الفصل 25 درجة في الحد الأدنى و38 درجة في الحد الأقصى، ثم تخف سخونة الجو حتى تصل الحرارة إلى ما بين 21 درجة و35 درجة في منتصف الفصل، ثم يميل الجو إلى البرودة لتصل درجة الحرارة عند نهايته ما بين 12 درجة و24 درجة.