«موسيقى أبوظبي الكلاسيكية» تعزف لحن حوار الثقافات

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ينطلق يوم 12 أكتوبر المقبل، الموسم الجديد (2018/‏‏‏‏2019) من مهرجان «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية» على مسرح فندق «قصر الإمارات»، بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ويتضمن الموسم الجديد قائمة استثنائية من العروض الموسيقية التي يقدم بعضها للمرة الأولى في أبوظبي.

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي: «من خلال الموسم الجديد من مهرجان موسيقى أبوظبي الكلاسيكية، تقيم العاصمة حواراً حقيقياً بين الثقافات على أعلى مستوى فني، فقد صمم برنامج الموسم المقبل ليعكس جودة المشهد الموسيقي في أبوظبي، إذ استوحي البرنامج من تقاليد التبادل الثقافي والفكري الذي تتميز بها عاصمتنا الحبيبة».

وتنضم فرقة مسرح «لاسكالا أكاديمي رايزينغ ستارز» للباليه وعازفة البيانو الصينية ران جيا إلى قائمة المشاركين التي أعلن عنها سابقاً، وتشمل: أوركسترا «كاميراتا سالزبورغ» بمشاركة عازف الكمان المبدع رينو كابيسون وعازف القيثارة العالمي كزافييه دو ميستر، بالإضافة إلى الفعالية الأبرز لهذا الموسم، وهي العرض الدولي الأول لأوبرا «فالكيري» للموسيقار الشهير ريتشارد فاغنر من إنتاج «مهرجان بايرويت» الأوبرالي وضمن الرؤية الفنية لكاتارينا فاجنر، ابنة حفيد المؤلف الموسيقي الأشهر في العالم.