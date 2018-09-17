«العين للكتاب 2018» يطرح قضايا الإبداع والفكر

المصدر: العين - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تفاصيل البرنامج الثقافي للدورة العاشرة من معرض العين للكتاب، الذي يقام من 23 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل، ويتضمن البرنامج الثقافي العديد من الندوات والجلسات الحوارية التفاعلية مع رواد الثقافة والفكر الإماراتيين، بالإضافةً إلى باقة من الأمسيات الموسيقية.

وقال عبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دار الكتب بالدائرة: يحتفل معرض العين للكتاب هذا العام بالذكرى العاشرة لانطلاقته بالتزامن مع احتفائنا بـ«عام زايد»، الوالد المؤسس والقائد الذي طالما قدم دعمه اللامحدود للتعليم والثقافة، باعتبارهما من الركائز الأساسية للنهوض والتطور وبناء الإنسان. ويسعى المعرض إلى تكريس الحوار وتشجيع الجمهور على المشاركة التفاعلية ولقاء الكتاب والمفكرين وجهاً لوجه.

ويطرح البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض العديد من قضايا الفكر والإبداع في المشهد الثقافي للنقاش، مثل ندوات «الكتابة بعدسة الكاميرا»، و«أدب الأطفال: مستقبل أجيال الكتابة»، و«القصة الإماراتية: استشراف مستقبل السرد»، و«المسرح في الإمارات: مسرحيات أم مسرح حياة».