«جمعة الماجد للتراث» يبحث التعاون الثقافي مع تونس

المصدر: دبي - البيان

استقبل جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، بمقر المركز أخيراً، لطفي بن عامر القنصل العام التونسي. تأتي هذه الزيارة بهدف التعرف على مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، وبحث سبل التعاون الثقافي بين كل من المركز وبين المكتبات والمؤسسات الثقافية التونسية.

وقد تجوّل الضيف في أقسام المركز وزار قسم المعالجة الفنية، واطلع على الطرق المختلفة للفهرسة والتصنيف التي يعتمدها المركز، فيما ناقش القنصل التونسي مع رئيس المركز أهمية الكتاب والطرق الكفيلة بنشره ووصوله للقارئ.

وفي ختام الزيارة شكر الضيف لجمعة الماجد حسن الاستقبال وأشاد بحجم العمل الكبير الذي يقوم به المركز لخدمة الكتّاب والباحثين في مختلف الميادين. ومن جهته شكر جمعة الماجد الضيف على اهتمامه وزيارته للمركز.