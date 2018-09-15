شاهد.. جبل فوجي الياباني بعدسة أوياما يوكيؤ

المصدر: البيان الالكتروني

جذب سحر جبل فوجي Mount Fuji، الذي يعد أعلى جبال اليابان بارتفاع يناهز 3776 متراً عقول الناس وافئدتهم منذ قديم الأزل. وكان أحد أولئك، الذين وقعوا في سحر جمال جبل فوجي، حسب موقع (nippon.com)، المصور أوياما يوكيؤ Ōyama Yukio، الذي أمضى ما يقرب من 40 عاماً في محاولاته الحثيثة لتصوير الجبل في كل حلله الزاهية والمختلفة.

اكتسب أوياما يوكيؤ سمعةً وشهرة كبيرتين كأبرز مصور لجبل فوجي في العالم أجمع، حيث يصف أوياما الجبل بأنه ”مكان له قدرة على فتن الرجال“. وقد بدأ أوياما بإخلاص مسيرته في تصوير جبل فوجي منذ أول زيارة له إلى الجبل في العام 1976، وتطلب منه العمل آنذاك تسلق ارتفاعات شاهقة حول الجبل حاملاً أكثر من 25 كيلوغراما من المعدات. كما اعتاد على البقاء ما يقرب الأسبوعين منتظراً اللحظة المثلى لأن يضغط على زر آلة التصوير التي كانت بحوزته.

يقول أوياما: ”يجب عليك أن تكون صبوراً. إن فوجي جبل غريب الأطوار، إنه لا يحب أن يُظهر أفضل ما عنده مباشرة. يجب أن تتحول إلى خادم لهذا الجبل بشكل أساسي. فما عليك إلا الانتظار، سواء كان الجو ماطراً أو مثلجاً أو حتى لو تعرضت لأشعة الشمس الحارقة. ولكن عندما تحين اللحظة المناسبة يمكن للجبل أن يظهر منظراً تدعوه ببساطة مذهلا. إن سحر المشهد يرسل بقشعريرة تسري في الجسم لتشعر بها أسفل عمودك الفقري. لست أدري كم من تلك اللحظات العديدة فاتتني في حياتي، لذلك أعتزم أن أبقي دوما آلة التصوير معي على جبل فوجي لأتأكد من أننّي لم أفوت أية فرصة“.

يذكر أنه في 22 يونيو العام 2013 تم إضافة جبل فوجي إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وأصبح بذلك الموقع الـ 22 من المواقع السياحية اليابانية الذي يتم تسجيله في هذه القائمة.