زايد يضيء مؤسسة العويس بـ«كلمات من ذهب»

المصدر: دبي - البيان

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية معرضاً فنياً بعنوان «معرض زايد.. كلمات من ذهب» للفنان التشكيلي خالد مصطفى الطباع، وذلك في الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018، في قاعة المعارض بمبنى المؤسسة في شارع الرقة بدبي.

جاءت فكرة هذا المعرض من تأثر الفنان بالمراحل المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يفخر هو بها كونه أحد ضيوفها المقيمين فيها منذ عام 2004، فقرر أن يكتب رسالة شكر لمؤسس هذا التطور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بفنه، فانتقى كلمات قالها المغفور له بإذن الله وخطها بتأثير تراثي يلامس واقع ومحتوى الكلمات نفسها، مستخدماً تقنيات متنوعة منها اللون الذهبي المعدني، وعلى خلفيات متنوعة داكنة أو بيضاء أو متدرجة بين اللونين.