جناح الإمارات يُضيء المشهد الحضاري في «بينالي» البندقية

المصدر: البندقية - البيان

وجّه الجناح الوطني لدولة الإمارات في «بينالي البندقية» دعوة مفتوحة لتقديم الأفكار والمقترحات حول مفهوم التقييم الفني للمعرض الوطني المقرر تنظيمه خلال الدورة الـ17 من المعرض الدولي للعمارة في «بينالي البندقية»، الذي سيقام في الفترة من مايو إلى نوفمبر 2020.

ويحثّ الجناح الوطني المعماريين والمصممين والفنانين والمؤرخين والباحثين، ممن لديهم خبرة عملية في دولة الإمارات أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، على تقديم أفكارهم ومقترحاتهم المفاهيمية حول المعرض الوطني الذي يتمثّل هدفه في تسليط الضوء على المشهد المعماري أو البيئة الحضرية في دولة الإمارات وخلق حوار بنّاء حول فن العمارة.

وبهذه المناسبة، قالت أنجيلا مجلي، المدير التنفيذي لدى مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، المفوّض الرسمي للجناح الوطني للدولة: «يشكل التقييم الفني لمعرض الجناح الوطني في بينالي البندقية 2020 فرصة ثمينة لإبراز ثراء المشهد المعماري في الإمارات أمام الجمهور المحلي والدولي وسرد قصصه الملهمة.

ولا نغفل عن أهمية الجناح الوطني ودوره البارز كمنصة حيوية تدعو إلى التأمل العميق وطرح الأفكار الملهمة التي تؤسس لمستقبل مشرق لوطننا، إذ تتمكن دولة الإمارات من خلاله من قيادة حوار عالمي يتناول المشهد الحضري والمعماري والمظاهر المعيشية في عالمنا العصري.

وستكون مشاركة القيّم الفني، الذي سيقع عليه الاختيار، بمثابة إسهام بارز سيبقى محفوراً في ذاكرة الإمارات، وإننا نحثّ جميع الخبراء والمفكرين في المجال للمشاركة بأفكارهم ومفاهيم المبتكرة».

وبدورها، قالت ليلى بن بريك، مدير التنسيق في الجناح الوطني للإمارات: «يتمثّل هدف الجناح، من خلال توسيع نطاق عملية اختيار القيّم الفني عبر الدعوة المفتوحة، في التعرف على مختلف الرؤى والاستماع إلى الأصوات الجديدة التي ستسلط الضوء على مستوى الحوار المعماري في الدولة من خلال تمثيلها معارض معمارية قائمة على أبحاث عميقة ومدروسة.

وإننا نتطلع إلى فكر مفاهيمي يقدم رؤية متميّزة حول الموضوعات الحيوية في المشهد المعماري والتطوّر الحضري، ويدفعنا إلى التأمل في التراث الإماراتي أو الحوار المعاصر بأسلوب مبتكر وشمولي».

معايير

يتوجب أن تشمل المفاهيم والأفكار المقترحة لجناح الإمارات موضوع ونهج التقييم الفني للمعرض عبر رسالة واضحة تضع الفكرة ضمن سياق الحوارات المحلية والإقليمية والدولية التي تدور حول العمارة بما في ذلك موضوعات المعارض السابقة للجناح الوطني لدولة الإمارات.

ويرحب الجناح الوطني في دعوته بجميع المواطنين الإماراتيين والمقيمين بدولة الإمارات أو المتقدمين الموجودين بالخارج لعرض خبراتهم ومعرفتهم المحلية، سواء منفردين أو ضمن مجموعات.