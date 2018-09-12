مشاركة ناجحة لـ «الشارقة للكتاب» في معرض موسكو

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت هيئة الشارقة للكتاب مشاركتها الناجحة في معرض موسكو الدولي للكتاب الذي أقيم في دورته الـ31 بمشاركة 600 دار للطباعة والنشر ومؤسسات حكومية من 40 دولة.

واستعرضت الهيئة في جناحها المشارك أهم المنجزات الثقافية التي تقودها إمارة الشارقة، حيث ناقشت حزمة من الروابط التي تجمعها مع عدد من ممثلي المؤسسات الثقافية الروسية، والمتخصصين في مجالات النشر الذين أبدوا اهتماماً بالمشاركة في الدورة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي تنطلق فعالياتها في 31 من أكتوبر المقبل، كما عقدت الهيئة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع النخب الثقافية والأدبية الروسية للتعريف بجملة الفعاليات والبرامج الثقافية التي تنظمها.

واستقبل أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب في جناح الهيئة عدداً من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية، من أبرزها نائب سفير دولة الإمارات في روسيا، وفياتشيلاف نيكولوف، رئيس لجنة التربية والعلوم في مجلس الدوما الروسي، حيث قدم تعريفاً لمبادرات الشارقة الثقافية والجهود التي تقودها على مستوى تحقيق التواصل المعرفي بين مختلف حضارات العالم.