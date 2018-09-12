«دبي للثقافة» تطوّر مهارات المسرحيين الشباب

المصدر: دبي - البيان

تتواصل بنجاح فعاليات ورشة هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة): «إعداد الروايات الأدبية وتحويلها إلى نصوص مسرحية»، ضمن برنامج دبي لمسرح الشباب 2018، بهدف تطوير مهارات المؤلفين الشباب من الروايات الأدبية في مختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية، وزيادة عدد المواهب الشابة في مجال التأليف المسرحي، حيث ترفد معها القطاع المسرحي بالنصوص المسرحية الجديدة وذات طابع شبابي تناقش قضاياهم. وتقام الورشة بالتعاون مع مسرح دبي الشعبي، في مكتبة دبي العامة - فرع الطوار، وتستمر لغاية 19 سبتمبر 2018.

وتأتي الورشة في إطار استعدادات الهيئة لإطلاق النسخة الـ12 من مهرجان دبي لمسرح الشباب 2018، وتركز على تأهيل الكتّاب لتحويل الرواية الأدبية إلى مسرح.