«أجنحة المكسيك» في أبوظبي تعزز حوار الثقافات

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ عبير يونس

يمكن لزائري منارة السعديات أن يعيشوا إحساس التحليق، من خلال منحوتة «أجنحة المكسيك» المكونة من جناحين من البرونز، مثبتين على إطار من الحديد فوق ثلاث درجات من الإسمنت، وهو ما يتيح التقاط الصور التذكارية.

أبدع المنحوتة الفنان المكسيكي خورخي مارين، وكشف عنها خلال حفل أقيم مساء أول من أمس، في منارة السعديات، بالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسفارة المكسيك.

تنوع ثقافي

في كلمة له، قال سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة: نقدم اليوم أحد أهم الأعمال الفنية التي ألهمت الملايين حول العالم، وهو ما يؤكد التزام أبوظبي بالرؤية الثقافية والإنسانية التي يجسدها الفنان خورخي مارين في رائعته «أجنحة المكسيك». وذكر: تعكس المنحوتة روح الطموح والتفاؤل غير المحدود والإنجاز والتواصل والحوار بين الثقافات، حيث تفخر أبوظبي بأن تجمعها هذه الأسس مع الشعب المكسيكي.

وأوضح غباش: يشكل تعزيز وتشجيع الحوار الثقافي مع العالم أحد أولوياتنا الأساسية في دائرة الثقافة والسياحة، وخاصة في «عام زايد». وتابع على مدى 12 شهراً، نحتفي بالقيم السامية للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي دعم التسامح والتنمية والتنوع الثقافي.

كما أعرب عن أمله بأن يسهم عرض «أجنحة المكسيك» في «منارة السعديات» في تشجيع المزيد من الحوار الثقافي بين الشعبيّن المكسيكي والإماراتي، وترسيخ روابط التفاهم بين البلدين.

من جانبها، قالت فرانسيسكا إسكوبار، سفيرة المكسيك: «ترمز الأجنحة إلى الآفاق الجديدة والعظمة والصعود». وأضافت: سعت سفارة المكسيك في الإمارات إلى إحضار منحوتة «أجنحة المكسيك» إلى الإمارات لدعم الشراكة القوية بين بلدينا.

وأوضحت: المنحوتة التي أنجزها الفنان خورخي مارين في العام 2010 لتعرض في الأماكن العامة، أصبح رمزاً للترويج للمكسيك حول العالم. وأشارت إلى أنها عرضت بمئات المعارض والبلدان في جولة عالمية.

أنشطة

ومن وحي منحوتة «أجنحة المكسيك» تنظم الدائرة، أنشطة تعكس الموضوعات المشتركة في الحياة والفن المكسيكي والإماراتي المعاصر، ويتضمن البرنامج عروضاً سينمائية لأفلام مكسيكية، ومسابقة للتصوير الفوتوغرافي وورش عمل، وتبدأ العروض مساء 13 سبتمبر متضمنة باقة من الفعاليات.ويتضمن البرنامج دعوة للتنافس بين محترفي التصوير الفوتوغرافي من خلال مسابقة خاصة، يقدمون من خلالها صوراً تجمعهم مع منحوتة «أجنحة المكسيك».

وستقوم السفارة المكسيكية يوم 1 نوفمبر بنشر جميع الصور على صفحتها الرسمية على «فيس بوك» وإتاحة الفرصة للجمهور لإبداء إعجابهم، ومن ثم ستقوم السفارة بإعلان أكثر 3 صور حازت أكبر عدد من الإعجابات يوم 12 نوفمبر، ومكافأة الفائزين بمنحهم عملاً من أعمال الفنان خورخي مارين الغرافيكية، إلى جانب جائزة مقدمة من السفارة المكسيكية، أثناء مأدبة عشاء في مطعم مكسيكي.

عرض

تُعرض منحوتة «أجنحة المكسيك» في مدخل منارة السعديات في أبوظبي لغاية 31 أكتوبر، وهو ما يشكل فرصة لالتقاط الصور والمشاركة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي.