ضاحي خلفان يستقبل المؤلف السعودي عبدالرحمن المشيقح

المصدر: دبي ــ البيان

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، صباح أمس، المؤلف ورجل الأعمال الدكتور عبد الرحمن المشيقح، والوفد المرافق له، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

وتلقى معاليه من الدكتور المشيقح، وهو أحد أبرزالمثقفين ورجال الأعمال السعوديين، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية، وعضو سابق في مجلس الشورى السعودي، مجموعة من إصداراته ومؤلفاته، من ضمنها "معجم المشيقح التقني لمصطلحات العلوم الزراعية والبيئية"، وكتاب «عقود في حوار» الذي يرصد فيه المؤلف حقبة زمنية مضت، وحصيلة ما جمعه من الصحف والمجلات ووسائل الإعلام التي قامت بمحاورته على مدى أكثر من ثلاثة عقود.