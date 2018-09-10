إقبال كبير على المشاركة في الموسم 8 من «أمير الشعراء»

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أنّ الموسم الثامن من مسابقة «أمير الشعراء» يشهد إقبالاً كبيراً من شاعرات وشعراء العربية الفصحى من مختلف الدول، مُشيرا إلى استمرار استقبال مُشاركات المُترشحين لغاية نهاية سبتمبر الجاري، ومُشيدا بارتفاع المستوى الفني والإبداعي للكثير من الشعراء المُتقدّمين حتى اليوم.

وأوضح العميمي أنّ أعضاء لجنة تحكيم البرنامج واللجنة الاستشارية، وفور انتهاء فترة التسجيل، سيبدؤون بتقييم القصائد واختيار الأفضل وفقاً لمعايير فنية ونقدية دقيقة؛ بهدف اختيار قائمة من (150 شاعراً) من بين مئات المُترشحين، والذين سوف يخضعون لمُقابلات مُباشرة في أبوظبي من قبل لجنة التحكيم المُكوّنة من كل من د.علي بن تميم من الإمارات، ود.صلاح فضل من مصر، ود.عبدالملك مرتاض من الجزائر.

وفي أعقاب تلك المُقابلات سوف يتم الإعلان عن قائمة من 40 شاعراً، سوف يخضعون بدورهم لاختبارات إضافية أكثر صعوبة من قبل لجنة التحكيم؛ لاختيار القائمة النهائية المُكوّنة من 20 شاعراً سوف يُشاركون في حلقات البث المباشر من مسرح شاطئ الراحة عبر قناة الإمارات وقناة بينونة.