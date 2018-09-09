«ثقافية نادي الإمارات» تعقد اجتماعها الأول

المصدر: رأس الخيمة - البيان

عقدت اللجنة الثقافية والاجتماعية بنادي الإمارات الثقافي الرياضي بإمارة رأس الخيمة أولى جلساتها بمقر النادي بعد تشكيلها الجديد، لبحث الأنشطة التي ستقوم بتنفيذها خلال هذا العام، وتم توزيع المهام على أعضاء اللجنة.

حضر الاجتماع الأول محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة النادي وفاطمة المعمري عضو مجلس الإدارة المشرف العام على أنشطة اللجنة الثقافية والاجتماعية، وبحضور أعضاء اللجنة الثقافية خالد النقبي رئيس اللجنة والأعضاء عبدالعزيز كرم، محمد إبراهيم صالح، علي القيشي، حليمة الرئيسي، خالد البلوشي.

اهتمام

وأكد محمود حسن الشمسي رئيس مجلس الإدارة لأعضاء اللجنة مدى اهتمام النادي بالجانب الثقافي والمجتمعي وضرورة العمل على التواصل المجتمعي مع جمهور النادي الداخلي والخارجي، وتمنى لهم التوفيق في المهمة القادمة، وأن يكون عملهم دافعاً كبيراً للارتقاء بالثقافة في الإمارة ككل والنادي على وجه الخصوص.

فعاليات

كما أكدت فاطمة المعمري عضو مجلس الإدارة المشرف العام على أنشطة اللجنة الثقافية والاجتماعية، أنها وفريق العمل من أعضاء اللجنة سيقومون بتنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات وفق ما هو مخطط له، كما أضافت أن النشاط الثقافي سيكون حاضراً ومميزاً هذا العام ويرتقي باسم نادي الإمارات المعروف عنه بمــبادراته الثقافية، ودعت الجميع للتكاتف كونهم فريقاً على النشاط الثقـــافي في النادي ليتحقق في النهاية الهدف المنشود وهو الوصول بالنــشاط الثقافي في الإمارة إلى أفضل المستويات.

وقد تدارس الحضور أهم النقاط المدرجة على جدول أعمال اللجنة، حيث ستكون هناك جلسات متتالية كونها عصفاً ذهنياً لوضع آلية العمل خلال المرحلة المقبلة، كما ناقش الحضور خطة البرامج والفعاليات للمرحلة القادمة، لتفعيل الدور الثقافي والمجتمعي للنادي تجاه المجتمع وأفراده.