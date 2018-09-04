مشاركة فاعلة لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة في «بكين للكتاب»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

اختتمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مشاركتها الناجحة والفاعلة في معرض بكين الدولي للكتاب في دورته ال25، التي أقيمت خلال الفترة من 22 وحتى 26 أغسطس 2018، في مركز الصين الدولي للمعارض. وقد شهد جناح المؤسَّسة إقبالاً واسعاً واهتماماً كبيراً من المشاركين في الحدث، حيث استقطب طوال أيام الفعالية عدداً كبيراً من ممثلي دُور النشر الصينية، وكبرى الشركات المعنية بنشر المعرفة للاطلاع على مشروعات ومبادرات المؤسَّسة المعرفية، إلى جانب بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجال.

التزام

وفي المناسبة، قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «تلتزم مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بتعزيز إنتاج وتبادل المعرفة والثقافة حول العالم، وهذا الالتزام قادنا للمشاركة في معرض بكين الدولي للكتاب، الذي شكَّل خلال تاريخه الممتد لنحو 25 عاماً، منبراً أساسياً لصناعة النشر في آسيا».

وأضاف بن حويرب: «استعرضت المؤسَّسة خلال مشاركتها مع المعنيين بالمجال المعرفي، مجموعة من المبادرات والمشروعات المعرفية الناجحة التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة لتعزيز نشر المعرفة والتبادل الثقافي، إضافة إلى العديد من الاتفاقيات التاريخية التي وقعناها مع شركات متخصصة في قطاع النشر».

عام زايد

وعلى هامش المعرض، أهدت المؤسَّسة سفارة الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية مجموعة جديدة من إصدارات المؤسَّسة، تزامناً مع «عام زايد»، تخليداً لإرث ومبادئ وقيم الوالد المؤسِّس، ونشراً للمعرفة حول نهجه وسيرته المكلَّلة بالإنجازات والنجاحات، إلى جانب نسخ من سلسلة «كتاب في دقائق» بجميع إصدارتها. وقام وفد المؤسَّسة برئاسة حسين الشامسي، مدير إدارة الفعاليات في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بتقديم الكتب لسفارة الدولة، بحضور الدكتور علي الظاهري، سفير الدولة لدى الصين.

من جهته، أشاد الدكتور علي الظاهري خلال زيارته جناح مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسَّسة في ترسيخ ونشر المعرفة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقال: «إنّ مشاركة دولة الإمارات هذا العام في معرض بكين الدولي للكتاب متميزة ومشرّفة، تعكس جهود حكومة الدولة الحثيثة في المجالين التعليمي والبحثي، لتيسير عملية المعرفة وتحسين جودتها للالتحاق بركب التطور العالمي، والمشاركة في رسم ملامح المستقبل.

اتفاقيات

وخلال مشاركتها في المعرض وقّعت المؤسَّسة اتفاقيات شراكة وتعاون مع كبرى دُور النشر، بهدف رعاية ودعم بعض الإصدارات، وترجمة الكتب الصينية إلى العربية والعكس، إضافة إلى ترجمة إصدارات فائزي برنامج دبي الدولي للكتابة، وكذلك الروايات.

وشهدت مكتبة دبي الرقمية التابعة للمؤسَّسة إقبالاً كبيراً من زوّار المعرض وعدد من الشركات الصينية والكورية، حيث أبرمت اتفاقيات مع كبرى الشركات.

«48 ساعة في دبي»

شهدت برامج مشاركة المؤسسة في المعرض، تنظيم حفل إطلاق النسخة الصينية من كتاب "48 ساعة في دبي"، لخلق فرص جديدة للتعاون بين الناشرين الصينيين والإماراتيين، وذلك بحضور حسين الشامسي، مدير إدارة الفعاليات في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.