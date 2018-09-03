محطات حياة محمد سلماوي في «يوماً أو بعض يوم»

المصدر: القاهرة - جنا حماد

يكشف الكاتب المصري محمد سلماوي، في مذكراته «يوماً أو بعض يوم»، عن الكثير من التفاصيل غير المعروفة لبعض أهم الأحداث السياسية والتطورات الاجتماعية والثقافية التي عايشها سلماوي على مدار تاريخه الطويل.

ويوقع سلماوي المذكرات الصادرة عن دار الكرمة للنشر والتوزيع بالقاهرة منتصف سبتمبر الجاري، وتأتي بعد كتب كثيرة أصدرها سلماوي، قاصاً وروائياً وكاتباً مسرحياً.

ويحتوي رصيد سلماوي الأدبي على عدد كبير من المسرحيات خاصة في فترة الثمانينات والتسعينيات الماضية، وضعت سلماوي في مقدمة كتاب المسرح المعاصر في الوطن العربي.