إدارة «دبا للثقافة والفنون والمسرح» تعقد اجتماعها الأول

المصدر: دبا - البيان

عقدت جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح اجتماعها الأول لمجلس الإدارة الجديد، أول من أمس، برئاسة عبيد أحمد راشد اللاغش الظنحاني، رئيس الجمعية، الذي استهل الاجتماع بشكر الأعضاء على تلبية الدعوة، وقدم الشكر الخاص لعبدالله محمد الظنحاني، رئيس الجمعية السابق، على ما قدمه خلال فترة ترؤسه المجلس .

كما تم مناقشة بنود الاجتماع وتوزيع المناصب الإدارية على الأعضاء، حيث تم تزكية عائشة اليماحي، لمنصب نائب رئيس الجمعية، و خميس عبدالله الخديم لرئاسة لجنة الفنون، ومحمد صالح الكعبي رئيساً للجنة التراث، وأيمن أحمد الخديم أمين السر العام، وياسر محمد الخديم أمين الصندوق، وحمد عبدالله الظنحاني رئيس لجنة المسرح، وسليمان عبيد الشامسي رئيس اللجنة الثقافية، ومحمد عبيد جميع الهنداسي نائباً له، وراشد عبدالله الظنحاني رئيساً للجنة التنسيق، ومحمد راشد سريح اليماحي رئيس لجنة العلاقات العامة، ومريم جمعة رئيساً للجنة النسائية.