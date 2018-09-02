«الحكايات الخُرافية» شعار ملتقى الشارقة الدولي للراوي

المصدر: الشارقة - وام

تستقبل الشارقة في الـ24 سبتمبر الجاري على مدار ثلاثة أيام الرواة والحكواتيين والباحثين والمختصين في عالم التراث من مختلف بلدان العالم، حيث يحلون ضيوفاً على النسخة الثامنة عشرة من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، ويتضمن الملتقى هذا العام الذي يتخذ من «الحكايات الخرافية» شعاراً له، أنشطة وفعاليات وندوات متنوعة، تركز على شعار الملتقى، وتستنبط منه أفكاراً ومقترحات ومبادرات تؤكد على أهمية ومكانة الراوي والحكايات الشعبية التي ما زالت حاضرة في الوجدان.

برنامج

وينظم المعهد، برنامجاً تمهيدياً، ضمن الفعاليات والتجهيزات التي يحرص المعهد على تنفيذها قبل استقبال الملتقى، ويشمل دورة تدريبية بعنوان «إعداد الجامع الميداني»، حيث ستبدأ اليوم، الثاني من سبتمبر الجاري، وتستمر على مدار خمسة أيام حتى الخميس، بهدف تثبيت دليل للعمل الميداني، حيث يعتبر ذلك أحد الأساليب المعتمدة في جمع عناصر المادة التراثية ومن أدواته الرئيسية، لتخريج باحثين قادرين على فهم واستيعاب أقسام التراث الثقافي المادي وغير المادي، وإدارة مشروعاته.