«مدارات ونقوش».. ملفات توثق رحلات الحج القديمة

المصدر: دبي - البيان

جملة من الملفات الثقافية والتراثية والأدبية، تضمنها العدد الجديد من مجلة «مدارات ونقوش» الصادرة عن مركز جمال بن حويرب للدراسات في دبي، حيث ركز الملف الرئيس في العدد السابع، على رحلات الحج القديمة، وبدأت المجلة بافتتاحية لرئيس تحرير المجلة الباحث والمؤرخ جمال بن حويرب تحت عنوان «كسوة الكعبة احتفاء الخلفاء وعنوان الولاء»، قدم فيه لمحات عن تاريخ كسوة الكعبة والمظاهر والمراحل التي مرت بها عبر الزمن.

كما تضمنت المجلة قراءة تاريخية عن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، من خلال حضوره في تغطيات وأخبار أرشيف مجلة «المصور» المصرية، وكيفية تناول هذه المجلة لهذه الشخصية الاستثنائية.

وفِي ملف «أعلام من الراوي» قدمت المجلة تقريراً مفصلاً عن حياة أم دبي الشيخة حصة بنت المر بن حريز، وأفضالها الكبيرة التي لا تحصى على أهل دبي.

وحفل العدد بتحقيقات تراثية وثقافية عديدة، وتوثيقاً قدمه الباحث الإماراتي محمد السويدي لرحلة جده أحمد بن خلف العتيبة إلى مكة مطلع أربعينيات القرن الماضي، إضافة إلى تحقيق عن رحلات الحج الإماراتية قديماً.